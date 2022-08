Torre del Greco – Eventi in litoranea, ecco le disposizioni di viabilità

Tutto pronto per la tre giorni di eventi – organizzati e promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato Cultura ed Eventi guidato dal Vice sindaco Enrico Pensati – che da lunedì 08 sino a Mercoledì 10 Agosto animerà le notti di stelle cadenti in via Litoranea, e, che vedrà sulla linea di costa più bella di Torre del Greco, la presenza di artisti d’eccezioni del panorama nazionale.

Così, ad inaugurare la rassegna “Notte delle stelle”, lunedì 08 Agosto, sarà la performance

artistica di Ivan Granatino, seguito martedì 09 Agosto da Biagio Izzo; mentre a concludere la triade nazionale, il giorno di San Lorenzo, l’esibizione di Sal Da Vinci.

Pertanto, in considerazione degli eventi che si svolgeranno lungo la via del mare e che comporteranno l’affluenza di considerevoli flussi, è sata firmata – nel pomeriggio di ieri – dal Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone, l’ ordinanza n.3251 con la quale viene disciplinata la viabilità in via Litoranea, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni previste.

Secondo quanto disposto, a partire dalle ore 05.00 di lunedì 8 Agosto e sino alle ore 13.00, il tratto di via Litoranea interessato sarà chiuso al traffico veicolare ad eccezione per residenti e veicoli diretti alle attività economiche ( lidi, bar etc).

Tale provvedimento si rende necessario per consentire le attività di montaggio del palco e delle strutture annesse.

L’ area di affollamento in prossimità del palco ( Area Giostre ) sarà suddivisa in tre settori per una capienza prevista e contenuta entro le 1775 presenze.

Si precisa, altresì, che nonostante le manifestazioni si svolgeranno in luogo aperto, è tuttavia consigliato di evitare assembramenti all’esterno dei settori individuati.

L ingresso resta libero e non sono previsti posti assegnati.

Inoltre, nei giorni 08, 09 e 10 Agosto è comunque istituito dalle ore 18.00 alle ore 24.00 il divieto di circolazione veicolare e il divieto di sosta per tutti.

Il Giorno 11 agosto, dalle ore 05.00 fino alle ore 13.00 con esclusione dei residenti e dei veicoli diretti alle attività economiche permarra’ il divieto di circolazione e sosta per consentire le attività di sgombero e smontaggio delle strutture.

Si rimanda, comunque, per ogni ulteriore informazione al sito dell’ ente comunale, dove è consultabile l ordinanza n.3251 del 05.08.2022.