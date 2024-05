Torre del Greco – Evade dai domiciliari, arrestato 34enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, presso la rotonda d’Amato hanno controllato un uomo a bordo di un autocarro accertando che lo stesso, identificato per un 34enne napoletano, risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Pertanto, il prevenuto è stato tratto in arresto per evasione.