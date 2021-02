Torre del Greco – Estorsione ad un esercizio commerciale, arrestato 44enne

In data odierna gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco, in esecuzione di due ordinanze cautelari applicative della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Torre Annunziata hanno proceduto all’arresto di F.F di anni 44 di Torre del Greco, in quanto gravemente indiziato dei delitti di estorsione continuata ai danni di un noto esercizio commerciale e di maltrattamenti ai danni dell’ex compagna . Le indagini avviate a seguito della denuncia presentata dal titolare dell’esercizio commerciale hanno consentito di accertare che l’odierno arrestato da circa un anno avanzava richieste estorsive ai danni della donna, minacciandola in più occasioni presso il suddetto esercizio. Per effetto di tale condotta la donna è stata costretta a versare dai 50 ai 200 euro per volta e tollerare che lo stesso prelevasse alimentari presso l’attività senza pagarne il prezzo