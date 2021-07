Torre del Greco- “Estate si gioca”: tutte le info per il campo estivo, Palomba: “Bellissima iniziativa! Continuiamo ad essere vicini alle problematiche delle famiglie del nostro territorio”

Predisposto e pubblicato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, l’avviso pubblico per l’individuazione dei destinatari in favore dei quali attivare servizi di supporto alle famiglie per il campo estivo “Estate si gioca”.

L’intervento, rientra nell’ambito delle progettualità dell’iniziativa “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva “ e prevede l’erogazione di voucher per servizi socio educativi per l’infanzia, per bambini di età compresa tra i 3 e i 16 anni, da realizzarsi presso strutture accreditate dal Comune di Torre del Greco.

Precipua finalità dell’Avviso pubblico è quella di offrire, attraverso la realizzazione di un campo estivo, un ausilio ai genitori con minori a carico dai 3 ai 16 anni, e, a quei genitori con oggettive difficoltà di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. Periodo individuato per la realizzazione delle attività ludico-ricreative è il mese di luglio e agosto 2021.

Quattro le sedi accreditate dell’Ente comunale sul territorio cittadino: L’Opera Pia Ente Morale “Ricovero della Provvidenza”, la Cooperativa Sociale “La Fiaba di Andersen”, L’Impresa Sociale e Scuola “Bimbi Felici” e il Centro Educativo ONLUS “Padre Luigi Scrosoppi”.

I genitori in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda di assegnazione dei voucher compilando l’apposito modello di domanda scaricabile dalla sezione “News” del Portale istituzionale del Comune di Torre del Greco: www.comune.torredelgreco.na.it

Le domande, dovranno essere indirizzate al Comune di Torre del Greco Ambito Territoriale N.31 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito comunale.

Le stesse, dovranno essere inviate o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo.torredelgreco@asmepec.it, oppure, consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in Via Gen.le Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Palazzo “La Salle”.

A seconda della modalità di consegna – pena l’esclusione – dovrà essere inserito nell’oggetto della pec, o, sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di destinatari in favore dei quali attivare il Servizio di Supporto alle Famiglie – AZIONE A” – “ESTATE SI GIOCA” Progetto ITIA.

Attivato, inoltre, presso i Servizi Sociali – Via Calastro, ex Molini Marzoli, il servizio “SPORTELLO AMICO” – aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal Lunedì al Venerdì – per agevolare gli utenti nella compilazione e nell’invio delle domande.

“Una bellissima iniziativa – le parole del sindaco Palomba – attraverso la quale, anche quest’anno riusciremo a garantire la possibilità di un campo estivo a diversi ragazzi, ma soprattutto offriremo un servizio a tante famiglie, costrette dai ritmi serrati del lavoro, in un momento sociale oltretutto particolarmente insidioso a causa della pandemia non ancora del tutto debellata. Questa Amministrazione continua ad essere particolarmente vicina alle problematiche delle famiglie del nostro territorio”.