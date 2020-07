Torre del Greco – Estate 2020: area dell’ex Convento della SS. Trinità destinata ad ospitare eventi

Approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, la proposta di deliberazione a firma dell’Assessore alla cultura e agli eventi, Enrico Pensati, con cui è stato individuato – per la durata di due mesi – il cortile antistante il Centro Polifunzionale “Ponte Morandi” come sito per ospitare gli eventi e le manifestazioni culturali che animeranno l’estate 2020 a Torre del Greco.

Nello specifico, lo spazio situato nell’area dell’ex Convento della SS. Trinità, sarà opportunamente attrezzato ed allestito – ad opera dell’ Amministrazione comunale – con palco o pedana, con service audio e luci, nonché, con sedute e con tutto quanto necessario allo svolgimento delle diverse kermesse che da fine luglio sino a fine settembre allieteranno le serate in città.

“L’idea – precisa l’ assessore Pensati – è quella di sostenere la realizzazione, da parte delle associazioni culturali, di un calendario di eventi privilegiando quelle proposte che destineranno almeno uno degli spettacoli, gratuitamente, alle categorie sociali più svantaggiate, mettendo loro a disposizione un luogo appositamente allestito e preparato per lo svolgimento, in sicurezza, dei medesimi eventi. Torre del Greco è, d’altronde, una città dalla ricca e fervida tradizione della cultura teatrale; abbiamo una miriade di realtà che con dignità e passione portano avanti – non senza sacrifici – questo genere di attività. È, pertanto, nostro preciso dovere metterli in condizione, soprattutto in questa particolare estate a ridosso di una emergenza epidemiologica purtroppo ancora in atto, di potersi esprimere al meglio nelle loro performances artistiche”.

Sarà pubblicata, inoltre, nei prossimi giorni una manifestazione di interesse a cui tutte le associazioni culturali potranno aderire, facendo pervenire la propria disponibilità a partecipare. Al termine della stessa, e, sulla base delle adesioni pervenute sarà, poi, stilato e reso noto l’ apposito calendario degli eventi.