Torre del Greco – Esplosione bomba carta in Litoranea, Palomba: “Azione vergognosa che umilia la dignità della città e mortifica il lavoro degli onesti cittadini”

“Ho appreso dagli organi di stampa dell’esplosione, durante la scorsa notte, di una bomba carta contro un negozio di noleggio auto, in via Litoranea. Esprimo – a nome dell’intera Amministrazione comunale – la mia vicinanza ai titolari delle attività commerciali, purtroppo, danneggiate dall’ignobile accadimento, e, alle loro famiglie – nonché – esprimo la massima solidarietà e fiducia nel lavoro svolto dai Carabinieri della locale Compagnia, tempestivamente sopraggiunti, e sin da subito pronti ad avviare i dovuti accertamenti del caso. La triste vicenda che ha investito, nelle scorse ore, Torre del Greco è un’azione vergognosa che umilia la dignità della città e mortifica il lavoro degli onesti cittadini. L’Amministrazione comunale sarà sempre schierata al fianco delle Forze dell’Ordine e della Giustizia, nella quale fermamente crede, per l’unica e comune battaglia in nome della Legalità”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.