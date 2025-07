Torre del Greco – Esordio brillante per il Coral Sound, oltre tremila spettatori alla serata inaugurale

Esordio brillante per il Coral Sound iniziato martedì 8 luglio a Torre del Greco. Entusiasmo e performance artistiche di altissimo livello hanno caratterizzato la serata di inaugurazione dell’arena della musica, organizzata dall’associazione l’Emanuele per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione della Casa dei Piccoli Cuori, per i bambini malati e abbandonati.

Al taglio del nastro del festival hanno partecipato oltre tremila spettatori e artisti come Antonio D’Ausilio, il comico di Mady in Sud; il talentuoso Simone Grande che con la sua voce melodiosa ha fatto commuovere giovani e adulti e i Pooh Legend, la magica band che ha fatto ballare e cantare tutta la platea fino a tarda sera.

Grande successo anche per l’area food, lo spazio attrezzato per il ristoro.

L’arena riapre i battenti venerdì 11 luglio con l’atteso concerto di Raf. Madrina e presentatrice della serata, l’attrice Imma Pirone.

Il 15 luglio concerto di Nek. Il 17 luglio a partire dalle 18,30 super serata NU Disco, talk, musica, market e food tra ospiti come Jonson Righeira e Mix by Erry.