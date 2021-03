Torre del Greco – Esce di casa e non rientra, scomparso 44enne

“Salve a tutti. Lui è Alfonso, mio fratello ha 44 anni ed è affetto da disabilità. Ieri sera verso le 19:00 è uscito di casa, in Torre del Greco, zona poste centrali, e ancora adesso non è rientrato, indossava un giubbotto piumino nero con cappello, pantaloni jeans e scarpe nere. Siamo molto preoccupati. Vi prego, se qualcuno l’avesse visto o incrociato, potete contattarmi al 3661823214, oppure segnalare alle forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri, vigili urbani. Per favore, segnalate solo se ne siete sicuri, onde evitare dispersioni di ricerca e informazioni che potrebbero creare ulteriori problemi. GRAZIE”. Questo l’appello via social di Martino Tagliamento.