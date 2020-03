Torre del Greco/Ercolano – Emergenza COVID19, ritorno a casa dei lavoratori marittimi, i sindaci scrivono al Prefetto

Il Comune di Ercolano, insieme al Comune di Torre del Greco, ha inviato una lettera urgente al Prefetto di Napoli con richiesta di chiarimenti in merito al dpcm del 22.03,2020 che vieta gli spostamenti da un comune all’altro. In particolare, si chiede di chiarire se è consentito far rientrare nei Comuni di residenza i lavoratori marittimi sbarcati altrove.

A tal fine, il Comune di Ercolano e il Comune di Torre del Greco hanno offerto la disponibilità ad organizzare, d’intesa con la Prefettura, un rientro controllato dei lavoratori marittimi prevedendo il trasporto con autobus dedicati.