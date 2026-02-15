Torre Del Greco/Ercolano/Cercola e Pollena Trocchia – Controlli anti movida dei Carabinieri: chiusa una discoteca

Controlli anti movida e focus sulla sicurezza nei locali notturni a Torre Del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia. I carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno controllato una nota discoteca di Pollena Trocchia a via Garibaldi 395. Denunciato l’amministratore unico della società che gestisce il locale notturno.

Durante il controllo sono state contestate gravi carenze nella sicurezza antincendio. Riscontrato il malfunzionamento dell’impianto di rilevazione fumi, l’ostruzione delle uscite di emergenza e l’insufficienza di addetti alla sicurezza. Nella discoteca 670 ragazzi a fronte dei 400 previsti. L’attività è stata sospesa immediatamente e le persone sono uscite senza problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico.

A Torre Del Greco, invece, i carabinieri hanno denunciato per apertura abusiva un 44enne che aveva allestito una sala da ballo in un deposito a via delle vigne 6 senza alcun titolo né tantomeno norme di sicurezza. Nel locale abusivo 40 clienti.

Durante i controlli è stato denunciato un 45enne incensurato di Torre Del Greco sorpreso nel cedere una dose di cocaina ad un uomo. Analoga sorte per un altro pusher trovato con alcune dosi di marijuana nel parcheggio della Terrazza due golfi di Ercolano.