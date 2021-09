Torre del Greco – Encomio al Maestro Ciro Adrian Ciavolino

La consegna del prestigioso riconoscimento​ al noto artista, pittore e scultore, torrese è avvenuta ieri sera, al termine dell’esecuzione dello “Stabat Mater” nel chiostro dell’Addolorata, a via Comizi.​

A consegnare l’attestazione di lode e di merito, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, insieme alla consigliera comunale e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Luisa Liguoro, dopo la mirabile esecuzione, da parte dell’”Ensemble Neapolis” della celebre melodia gregoriana nel chiostro dove, oggi, hanno sede le tele del ​ Maestro Ciavolino, dallo stesso donate alle Suore dell’Istituto religioso. ​

“Torre del Greco – le parole del primo cittadino– ha avuto,​ da sempre, un rapporto privilegiato con l’arte, dando i natali e l’ospitalità a tantissimi artisti di pregio e di successo nazionale, apprezzati per l’avanguardia e le innovazioni delle loro ​ forme espressive. In particolare,​ il Maestro Ciro Adrian Ciavolino ​ ha formato, per decenni, intere generazioni di giovani introducendoli sia alle tecniche artistiche, sia forgiando in loro una solida e salda coscienza artistico-culturale attraverso il suo​ personale esempio di uomo e di Artista ed offrendo un’esperienza professionale di oltre mezzo secolo per la quale ​ è diventato un autorevole punto di riferimento dell’intera regione vesuviana. Un momento di vero orgoglio e di dignità per Torre del Greco”.