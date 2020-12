Torre del Greco – Encomi ai poliziotti che procurarono medicine per neonata. Due riconoscimenti anche in campo musicale

Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale la cerimonia di consegna degli encomi a tre agenti di Polizia di Stato: gli Assistenti Capo Coordinatori Matteo Cipriano e Mario Molinari e l’Assistente Capo, Arturo La Femina, protagonisti di un pronto intervento in favore di una neonata nella serata del 24 Dicembre scorso, i cui genitori entrambi positivi al COVID non erano nelle condizioni di procurare le necessarie medicine alla piccola.

Consegnati due encomi anche per la musica: uno al Gruppo Folk “Etnica Ditirambo” – diretto dal maestro Nicola Di Lecce, classificatosi lo scorso 10 Gennaio al Teatro “Serassi” di Villa D’Almè, in provincia di Bergamo, al primo posto – categoria A – nella “XIII Rassegna Nazionale di Musiche e Canti Folklorici ed etnici” promossa dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolar i – e l’altro alla cantante Rosy Ascione che ha ottenuto, lo scorso 28 Giugno, il riconoscimento come Miglior Voce Solista alla Kermesse musicale internazionale “Folklore Caravan IGF”.

A consegnare i riconoscimenti, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, alla presenza anche della Dirigente del Commissariato di P.S. di Torre del Greco, Antonietta Andria.

“Sono queste – le parole del primo cittadino – le pagine più belle che un’Amministrazione comunale ha orgoglio di scrivere nella storia della propria città. La cerimonia di questa mattina, infatti, vuole essere un omaggio al fermento artistico, musicale e culturale che anima, da sempre, un territorio singolare e fertile di eccellenze, oltre che un vivo ed apprezzato ringraziamento per quanto svolto, con solerzia ed abnegazione, da quanti hanno la responsabilità della sicurezza e dell’ordine pubblico. Grazie all’esempio di questi nostri concittadini e di tanti altri che lavorano con dignità nel silenzio e nella quotidianità, Torre del Greco accresce il prestigio del suo nome”.