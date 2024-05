Torre del Greco- Encomi ai cinque studenti dell’istituto Degni protagonisti a Ginevra

Sinergia con la scuola e con l’Assocoral in vista delle prossime iniziative di carattere culturale

“Siete stati in grado, attraverso le vostre creazioni, di dare risalto alla città, esaltando la tradizione che ha reso i nostri artigiani e i nostri incisori un punto di riferimento in tutto il mondo”. Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha accolto nella sua stanza di palazzo Baronale i cinque alunni che hanno partecipato al recente progetto “Donna Jewel per GemGenève” tenutosi a Ginevra dal 9 al 12 maggio. Una rassegna durante la quale Annapia Liguoro è stata in grado di aggiudicarsi il primo premio. Proprio alla studentessa 19enne, il primo cittadino ha conferito un encomio solenne “per avere rappresentato l’istituto Francesco Degni, grazie alla collaborazione con l’Assocoral, al progetto ‘Donna Jewel per GemGenève’. Passione, studio e determinazione sono le caratteristiche che hanno contraddistinto la sua formazione, con l’auspicio che possa raggiungere obiettivi sempre più importanti”.

Encomio anche per gli altri quattro ragazzi (Mariarosaria Bencivenga, Gabriella Raiola, Alessandro Scognamiglio e Aurora Vernassi) che hanno preso parte con le loro creazioni alla rassegna. Per loroè stata scelta una frase di Eleonor Roosevelt:“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. I cinque studenti hanno inoltre illustrato le motivazioni poste alla base dei singoli gioielli realizzati e le tecniche utilizzate per la loro lavorazione.

Ad ascoltarli tra gli altri la dirigente scolastica Benedetta Rostan e il presidente di Assocoral Vincenzo Aucella, insieme ad una delegazioni di insegnanti e parenti: “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – ha detto la preside – che tante soddisfazioni ci stanno regalando. È questa l’ennesima dimostrazione dell’eccellente lavoro che il corpo docenti sta compiendo”. “Siamo felici – le parole di Aucella – di avere partecipato ad un altro momento importante che ha visto insieme la nostra associazione e l’istituto che più di altri racchiude l’essenza della nostra tradizione”.

Il sindaco Mennella ha infine colto l’occasione per ribadire la stretta sinergia che l’amministrazione ha avviato con istituto Degni e Assocoral e che avrà nuova linfa in occasione delle prossime manifestazioni culturali che l’ente intende promuovere.