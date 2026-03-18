Torre del Greco – Encomi ad agenti e volontario che salvarono anziano colto da malore

Luigi Mennella sindaco: Encomi ad agenti e volontario che salvarono anziano colto da malore

Presente anche il 75enne soccorso il 30 dicembre in via Falanga: “Mi sento rinato”

“Mi sento rinato”. È emozionato Raffaele La Pietra, 75 anni. Sorride circondato dai suoi “angeli custodi”. Se questa mattina, mercoledì 18 marzo, ha potuto presenziare alla consegna degli encomi in favore degli agenti di polizia municipale Anna Palomba, Mario e Raffaele Magliulo e del volontario di protezione civile Domenico Ubaldo, lo deve proprio a questi ultimi quattro.

Era il 30 dicembre 2025: nelle aree mercatali di via Falanga era un brulicare di persone intente ad effettuare gli ultimi acquisti in vista del cenone di fine anno. Tra queste, anche Raffaele La Pietra. Che, mentre era tra la folla, finì a terra, colto da infarto. Il primo a rendersi conto della situazione fu proprio Ubaldo, che si trovò nel posto giusto al momento giusto. Le voci che provenivano dalla vicina “piazzetta” allertarono i tre agenti di polizia municipale, impegnati in un servizio di controllo. Il loro intervento e quello del volontario di protezione civile (da anni impegnato con l’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura) di fatto hanno concesso “una seconda vita” a La Pietra, come racconta Ferdinando Guarino, oggi assessore con delega alla polizia locale ma storico amico del 75enne e all’epoca tra le persone pronte ad accorrere in via Falanga una volta appresa la notizia: “Arrivai che già l’ambulanza era in zona e i sanitari avevano preso in cura Raffaele – ricorda – Poi mi dissero che grazie al volontario e agli agenti, erano state prestate le primissime manovre ed era stato possibile creare un corridoio per consentire l’arrivo del mezzo di soccorso. Mi recai anche all’ospedale per conoscere le condizioni di La Pietra e qui, parlando con i sanitari, ebbi la conferma che l’intervento arrivato immediatamente dopo il malore era stato decisivo”.

La cerimonia segue una delibera, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella dopo la proposta del comandante Gennaro Russo che ha stabilito il conferimento dell’encomio solenne per i tre agenti e dell’encomio semplice per Domenico Ubaldo. Al conferimento hanno partecipato anche i responsabili di Torre Vesuvio-Pro Natura, Paolo Nunzio Belfiore e Renato Madonna.

“Questo è una ulteriore occasione – ha detto il primo cittadino – per porre l’accento sulla bontà del lavoro svolto dai nostri agenti di polizia municipale, che sono stati capaci di ricevere i complimenti delle altre forze dell’ordine che operano sul territorio e dalla Procura, tanto da diventare il fiore all’occhiello tra i corpi dei comuni dell’area. Siamo orgogliosi del loro lavoro, come siamo orgogliosi di quanto fatto dal volontario di protezione civile, che testimonia la bontà del lavoro svolto sul territorio dall’associazione alla quale appartiene”.

“Sono emozionato e contento – le parole di Gennaro Russo – nell’evidenziare l’importanza di questa vicenda che, guarda caso, ha visto coinvolti tre agenti che non solo operano ma che abitano nella nostra città. Spesso si ritiene l’agente di polizia municipale un soggetto deputato a controllare il traffico e a sanzionare le eventuali irregolarità al codice della strada. Ebbene, questo come altri momenti, ci consentono invece di porre l’accento su un lavoro più ampio, che il comando che mi onoro di dirigere svolge quotidianamente”.

Queste le motivazione alla base degli encomi.

Per l’agente Anna Palomba: “In data 30 dicembre 2025, presso l’area mercatale di via Falanga, interveniva con lucidità e competenza tecnica non comune a seguito del malore di un cittadino. Individuata immediatamente la gravità della situazione, praticava tempestivamente e senza sosta le manovre di rianimazione cardio-polmonare sul soggetto privo di sensi, consentendo di mantenerlo in vita fino all’arrivo dei sanitari. Esempio di altissimo senso del dovere e straordinaria prontezza di spirito”.

Per l’agente Mario Magliulo: “In data 30 dicembre 2025, presso l’area mercatale di via Falanga,

in occasione dell’intervento di soccorso prestato a seguito del malore di un cittadino, dimostrava un encomiabile coraggio operativo e fermezza nella gestione dell’ordine pubblico. Nonostante la folla presente, provvedeva fisicamente alla rimozione di ostacoli che impedivano il transito dei mezzi di soccorso, garantendo l’indispensabile e tempestivo intervento medico. Tale condotta ha fornito un contributo decisivo alla salvezza di una vita umana”.

Per il sottotenente Raffaele Magliulo: “In data 30 dicembre 2025, presso l’area mercatale di via Falanga, interveniva a seguito del malore di un cittadino, mostrando esemplare professionalità e alto valore civile. In qualità di coordinatore, garantiva la gestione strategica dell’intero scenario, interfacciandosi con la centrale operativa del 118 e assicurando che la catena del soccorso non subisse interruzioni. Agendo con una visione d’insieme fondamentale per la riuscita dell’intervento, permetteva il salvataggio di una vita umana in un contesto di estrema criticità”.

Per Domenico Ubaldo: “In data 30 dicembre 2025, presso l’area mercatale di via Falanga, interveniva con straordinaria prontezza e spirito di abnegazione in soccorso di un cittadino colto da improvviso arresto cardiaco. Il suo intervento di primo soccorso, iniziato tempestivamente con la pratica del massaggio cardiaco e proseguito poi in sinergia con il personale della polizia municipale, è risultato decisivo per salvare una vita umana. Esempio di altissimo valore civile e cittadinanza attiva, derivante anche dalla pluriennale esperienza di volontariato e protezione civile presso l’associazione Torre Vesuvio-Pro Natura”.