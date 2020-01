Torre del Greco – Emergenza furti in appartamento, Fratelli d’Italia: “Garantire maggior sicurezza ai cittadini”

L’emergenza furti che sta colpendo molte zone della periferia di Torre del Greco (Cappella Orefice, Cappella Nuova, Camaldoli, Colle sant’Alfonso e zone limitrofe) in queste settimane non accenna a placarsi. C’è di più: i malviventi irrompono negli appartamenti nonostante la presenza di persone in casa. E la paura di trovarsi faccia a faccia con i ladri sta prendendo sempre più piede tra gli abitanti di quelle zone che, nonostante le tante denunce presentate, non si sentono al sicuro. Fratelli d’Italia, attraverso il coordinatore cittadino Luca Alini, fa sentire la propria voce: “L’idea di non sentirsi al sicuro nelle proprie case è quanto di più assurdo possa capitare. Pertanto sollecitiamo gli organi competenti a lavorare con maggior solerzia sui casi denunciati , cercando di non sottovalutare un fenomeno oramai dilagante. Invitiamo l’amministrazione torrese ad intervenire , attraverso una presenza maggiore e costante , anche notturna , delle forze preposte a garantire sicurezza pubblica nelle zone prese di mira”

“Riteniamo che l’impianto di videosorveglianza , già presente nelle zone in oggetto, possa esserci di grande aiuto.- aggiunge Salvatore Quirino, responsabile FdI Area miglio d’oro – Pertanto invitiamo chi di competenza ad utilizzare in maniera costante le telecamere per l’individuazione dei malviventi”.