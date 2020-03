Torre del Greco – Emergenza Covid19, Stilo: “Adottare misure di sostegno per gli albergatori e i commercianti”

“Il sottoscritto Consigliere comunale, Dott.ssa Romania Stilo, capogruppo della lista Azione Torre ed espressione di FI,

CHIEDE

– di istruire, ciascuno di competenza e nei modi e nei termini che si riterranno opportuni, ma con l’urgenza del caso, la possibilità di annullare, ovvero di sospendere, almeno per tre mesi tutti i tributi comunali e l’invio di tutte le cartelle di pagamento per gli albergatori, B&B, liberi esercenti e partite IVA, che per effetto dell’emergenza COVID-19 stanno attraversando una crisi senza precedenti.

Invero, vanno adottate misure di sostegno per gli albergatori, i commercianti e per le partite IVA, altrimenti si impone una disparità di trattamento tra chi ha lo stipendio sicuro e chi invece ogni giorno si imbatte nel rischio di impresa, oggi falsata dall’attuale momento critico, per cui vi sarà inevitabilmente la chiusura delle attività e la perdita di posti di lavoro, che naturalmente non auspichiamo.”