Torre del Greco – Emergenza COVID19, Palomba scrive al Direttore Generale dell’Asl: “Velocizzare gli esiti dei tamponi”

Inviata una lettera dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, al Direttore Generale dell’ASL Na3 Sud, Gennaro Sosto – contenente alcune osservazioni – in riferimento alla prolungata tempistica delle comunicazioni sugli esiti dei tamponi orofaringei praticati ai cittadini.

Nello specifico, il primo cittadino, nella funzione di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Na3 Sud, ha inteso evidenziare, così come si legge nel corpo della missiva:

“una situazione, ormai sempre più frequente, secondo la quale la comunicazione dell’esito del tampone positivo viene formulata ai Sindaci con diversi giorni di ritardo, non consentendo, di conseguenza, l’adozione delle necessarie e tempestive misure di competenza dei Comuni atte a contrastare e/o contenere il diffondersi dell’epidemia”.

In tal senso, l’appello del sindaco Palomba: “Le chiedo di conoscere i tempi di attivazione dell’istituendo laboratorio dell’Asl Na 3 Sud e se ciò possa, davvero, rappresentare l’opportunità per il nostro comprensorio, di avere tempi più ragionevoli e certi per l’individuazione dei casi positivi”.

“Un atto dovuto – dichiara il primo cittadino di Torre del Greco – nei confronti di quanti stanno vivendo con angoscia e paura questa emergenza epidemiologica nazionale che ha investito, direttamente, la nostra città e altre intorno a noi. Ho ritenuto indispensabile, nell’ottica di collaborazione e di supporto alle autorità sanitarie, informare il Direttore Sosto di questa discrasia comunicativa con gli Enti territoriali che, di certo, non agevola il già difficile compito di raccordo della mole di informazioni giornaliere. Continuiamo nella nostra attività, fiduciosi di una pronta soluzione della questione”.