Torre del Greco – Emergenza COVID19, Orlando(MPT): “Garantiti 100 dispositivi di protezione al Don Orione”

“In questo momento così difficile per tutti noi, continua tra le altre cose, la mia quotidiana vicinanza alle fasce deboli in particolare alle persone diversamente abili. In questo contesto ho fatto mio il grido di aiuto dell’ Istituto Don Orione di Ercolano, col quale ho condiviso nelle mie vesti precedenti di Presidente di Associazione, molteplici attività sul territorio. Infatti, il direttore Don Nello, attraverso un comunicato stampa ha richiesto dei supporti di protezione per coloro che assistono gli ospiti del semiconvitto. Venuta a conoscenza dell’appello del responsabile e con la piena adesione del nostro sindaco Giovanni Palomba, mi sono immediatamente attivata per risolvere la problematica sollevata e oggi grazie all’associazione Vesuvii Canes di Pasquale Scognamiglio sono stati consegnati n°100 supporti di protezione che permetteranno sia ai collaboratori che ai ragazzi di poter affrontare la quotidianità in maniera più serena”. Così Maria Orlando, consigliera comunale con delega alla Protezione Civile.