Torre del Greco – Emergenza COVID19, l’iniziativa dell’agenzia La Ginestra: “Kit mascherine per tutti i nostri clienti”

L’emergenza COVID19 non ha fermato alcune attività ritenute essenziali. In tal senso lodevole è l’iniziativa dell’agenzia Allianz “La Ginestra”del Dott. Fabrizio Caiazza, che per tutti i clienti ha destinato un Kit di mascherine certificate. “Al fianco dei Nostri Clienti” con questo slogan, l’Agenzia La Ginestra, impegnata da sempre nel sociale, ha dimostrato ancora una volta il senso di appartenenza al territorio . “Sentiamo il dovere di fare la nostra parte, abbiamo voluto destinare a tutti i nostri clienti un kit di mascherine da utilizzare in questo difficile periodo. Noi ci siamo e faremo la nostra parte fino alla fine. Per qualsiasi necessità i nostri clienti possono contattarci ai nostri recapiti. La salute prima di tutto” Così il Dott. Fabrizio Caiazza