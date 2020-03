Torre del Greco – Emergenza COVID19, l’appello del presidente dell’associazione commercianti torresi: “No al panico, ci rialzeremo quanto prima”

Torre del Greco – Emergenza COVID19, l’appello del presidente dell’associazione commercianti torresi: “No al panico, ci rialzeremo quanto prima”

Dopo le parole del Premier Conte di poco fa, dove anticipa ulteriori misure restrittive per contenere il contagio da COVID-19 chiudendo tutte le attività commerciali NON DI PRIMA NECESSITA’ sono fiero di rappresentare una categoria di colleghi che per amor proprio e della propria città,già da ieri avevano deciso di restare chiusi fino a data da destinarsi per dare il proprio contributo nel fermare il contagio, senza pensare minimamente ai mancati introiti(in un momento di difficoltà palesata e di crisi economica)e senza che si parlasse di manovra economica a supporto della categoria!

Domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza governativa di chiusura per 15gg di tutte le attività commerciali consiglio dunque di non farsi prendere dal panico perchè saranno normalmente riforniti tutti i generi di prima necessità cibo, medicinali, petroliferi stampa e tabacchi saranno aperti al pubblico.

Crediamo fermamente che ognuno in questo momento debba fare qualcosa per qualcun altro,rispettiamo tutti questa modifica alla nostra quotidianità per poterci rialzare quanto prima insieme e ritornare ad abbracciarci. Così Gianmarco Del Prato presidente Associazione Commercianti Torresi