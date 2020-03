Torre del Greco – Emergenza COVID19, chiusura volontaria per i primi negozi

“Se ormai l ashtag è”#iorestoacasa” e lo vediamo in giro che non c è nessuno a mio avviso ha poco senso stare aperti per 2motivi:

-quello economico,perchè con le giuste restizioni e raccomandazioni a non uscire giustamente non ci sono clienti in strada

-quello personale,perchè rischiamo di ammalarci,far ammalare il nostro personale,le nostre famiglie oltre che essere potenziali untori,non sapendo chi può varcare la nostra porta.

In questo periodo di chiusura,provvederemo a sanificare i nostri ambienti per riaprire e fornire ai nostri clienti un esperienza di shopping sicura.

In breve semplicemente non ci arrendiamo al virus ma il nostro senso di responsabilità nei confronti del prossimo vince tra i pro ed i contro,visto il problema in cui versa la sanità nazionale,per non citare quella regionale/comunale;dunque non vorremmo mai che si dovesse scegliere a chi dare priorità nelle cure

Aspetto personalmente di conoscere la manovra economica,sperando in aiuti su tutti i fronti alle pmi,piegate da un momento già difficile,e schiacciate dallo stallo di questa nuova crisi.” Cosi Gianmarco Del Prato titolare di jewels

Gli fa eco Poliottica che con un avviso lanciato dal proprietario Mario Giordano annuncia la chiusura a partire da domani