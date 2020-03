Torre del Greco – Emergenza COVID-19, chiuso il cimitero comunale

Con l’odierna ordinanza n° 88, l’amministrazione comunale decreta la chiusura del Cimitero comunale fino al 25 marzo 2020. Il provvedimento è stato adottato per la tutela della salute pubblica in riferimento all’emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus Covid-19, anche se a soli fini precauzionali e cautelativi.

ORDINANZA N° 88 DEL 16.03.2020