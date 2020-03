Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, Venerato (La perla del Sud): “E’ dura ma i clienti possono stare tranquilli. Ai colleghi dico uniamoci e facciamo rete”

Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, Venerato (La perla del Sud): “E’ dura ma i clienti possono stare tranquilli. Ai colleghi dico uniamoci e facciamo rete”

L’altra faccia del Coronavirus, quella di chi non si ferma perché cuore dei servizi essenziali. Uno sforzo enorme quello fatto dai supermercati e dalle attività di vendita dei generi alimentari. Tra queste, con maggiori difficoltà, ci sono le piccole attività. Abbiamo sentito a tal proposito Carlo Venerato, titolare della Perla del Sud di corso Vittorio Emanuele: “E’ dura, veramente dura lavorare e portare avanti al meglio un servizio in questi giorni. Per noi che siamo piccole attività ancor di più non è facile ma ci dobbiamo impegnare al massimo per garantire il servizio. Per me in questo momento è importante proteggere chi viene a fare la spesa: dispositivi di sicurezza e un cliente per volta nell’esercizio commerciale, oltre all’opera di sanificazione del locale. Noi titolari, prosegue il commerciante, dobbiamo garantire tutte le norme di sicurezza. Per quanto mi riguarda i clienti possono stare tranquilli, nessuna ressa, andiamo avanti garantendo forniture di generi alimentari”. Infine un appello: “Voglio lanciare un appello a tutti i colleghi, uniamoci in questo periodo, uniamoci per creare rete e rassicurare tutti i cittadini”.