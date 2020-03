Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, Palomba: “Restare a casa è un dovere morale”

“Mi appello al senso di responsabilità e alla coscienza civica di ciascun cittadino.

Restare a casa oltre ad essere un invito sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è innanzitutto un DOVERE MORALE.

La sosta per strada, se non motivata da una reale necessità, è l’atteggiamento di chi dimostra di non avere realmente a cuore il benessere della propria comunità”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.