Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, Palomba: “Pronti ad intervenire con tutte le possibili misure a tutela dei cittadini”

Continua l’attività del C.O.C. – il Centro Operativo Comunale – in convocazione permanente, a Palazzo Baronale, dalle ore 10.00 di questa mattina, in collegamento con tutte le autorità sanitarie e di controllo del territorio, per l’elaborazione e l’emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica della città, e, della salvaguardia dei cittadini torresi.

Allo stato, si comunica che gli atti adottati sono stati quelli di attuazione del DPCM del 4 marzo 2020 di contenimento e informazione, sullo stato dell’evoluzione della epidemia da COVID- 19 .

E’ necessario, altresì, precisare che non sono assolutamente nè in atto, e, nè in discussione, decisioni inerenti la possibile chiusura di uffici comunali e degli esercizi commerciali.

Anzi, tutti i provvedimenti licenziati dal C.O.C. sono resi pubblici nelle forme di legge sulla home page del Comune di Torre del Greco.

“Invito – la dichiarazione del sindaco, Giovanni Palomba – tutti i cittadini torresi ad ottemperare ad una corretta e precisa informazione, facendo riferimento alla sola comunicazione ufficiale emessa dal nostro organo amministrativo e pubblicata sulla pagina istituzionale del comune.

Diffido, fermamente, dal dar credito a fonti non istituzionali e messe in circolo in modo arbitrario e non attendibile.

Questa amministrazione è attiva e pronta ad intervenire con tutte le possibili misure a tutela dei cittadini”.