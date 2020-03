Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, Palomba chiede alla regione Campania posti letto di terapia intensiva all’ospedale Maresca

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha disposto una nota ufficiale – indirizzata al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – nella quale invita il Governatore a valutare, in via temporanea ed eccezionale, la possibilità di attrezzare alcuni reparti dell’Ospedale “A. Maresca” con idonei posti letto di terapia intensiva, nell’ulteriore e più ampia considerazione che attualmente la struttura di via Montedoro non è predisposta per ospitare degenze da COVID- 19.

La missiva – resa necessaria in vista della presente emergenza epidemiologica in atto sul territorio cittadino che riconosce, oggi, l’esistenza accertata di sette contagi da COVID- 19, da parte degli organi della Protezione Civile regionale – è stata posta in essere al fine di garantire, un respiro ulteriore alle strutture sanitarie del Capoluogo campano.

Soprattutto, l’indirizzo dell’Ente amministrativo di Palazzo Baronale, è nato dalla volontà di offrire ulteriori rassicurazioni ai cittadini torresi in considerazione delle informazioni quotidianamente fruite che paventano una possibile insufficienza dei posti letto all’Ospedale Cotugno di Napoli.

“Ho sottoscritto – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – questo ulteriore atto per esprimere e ribadire l’attenzione massima di questa Amministrazione alla vicenda sanitaria ed epidemiologica che sta scuotendo, negli ultimi giorni, la nostra città. Siamo costantemente a lavoro, anche attraverso il Centro Operativo Comunale per monitorare, con le dovute Autorità, di ora in ora l’evoluzione della situazione sull’intero territorio”.