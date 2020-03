Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, il consigliere comunale Langella scrive a De Luca per il farmaco sperimentale all’ospedale di Boscotrecase

“Egregio Presidente,

consapevole del proficuo lavoro pragmatico della presidenza della Regione Campania, che in queste settimane sta dando prova di coordinamento e direzione ineccepibile, ritengo doveroso informare che a fronte dell’ emergenza covid 19 la situazione che registriamo al nosocomio Sant’Anna e Santissima Maria della Neve a Boscotrecase è apocalittica :

urge con necessità ed urgenza predisporre immediatamente la sperimentazione AIFA sperimentata al Pascale di Napoli per i pazienti in terapia intensiva.

Lo chiedo con senso di umana necessità: è fondamentale per il personale medico poter garantire ai pazienti il miraggio di una comprovata speranza.

Lo chiedo per le vite in balia di un respiratore, per i medici impossibilitati a poter essere in grado di gestire la devoluzione infettiva: lo chiedo per il saldo miraggio della sanità campana, al cospetto del focolaio vesuviano così impervio nel far fronte al costante aumento dei contagiati.

Lo chiedo nell’immediato per poter immediatamente intervenire prima che possa essere troppo tardi.

Lo chiedo allo stremo di pensieri ed energie che si sforzano ogni giorno di tutelare e vegliare sulla salute dei nostri concittadini, fratelli e sorelle di un momento storico delicatissimo.

Lo chiedo a fronte del dovere etico e morale di consigliere comunale della città di Torre del Greco, rappresentante istituzionale di una città che ogni giorno misura le sue debolezze e le sue fragilità tra paure e timide speranze.

Lo chiedo perché mi sento un’ inutile e umile servitore della mia città e il senso della mia missione non può esimermi dal farlo.

La delicata emergenza al nosocomio di Boscotrecase urge dell’immediata ottemperanza in oggetto.

Resto a disposizione per qualsivoglia servizio di intermediazione indicatomi”.

Con questa lettera indirizzata al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca il consigliere comunale Michele Langella chiede il Conferimento immediato del Trattamento Sperimentale AIFA covid 19 presso il nosocomio Sant’ Anna e SS. Maria della Neve di Boscotrecase. Si tratta del farmaco per l’artrite reumatoide che ha avuto effetti positivi su alcuni pazienti affetti da Coronavirus.