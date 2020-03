Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, ecco la nuova disciplina del servizio di taxi collettivo

Nuova disciplina per quanto riguarda il servizio di taxi collettivo in città. Con l’ordinanza odierna n° 93, che revoca la n° 90, l’amministrazione comunale stabilisce che l’esercizio dell’attività di trasporto non di linea nell’ambito del territorio comunale, fino al 3 aprile, è consentita con le seguenti modalità:

sia trasportato un solo cliente per volta;

è vietato l’esercizio del servizio taxi in modalità “taxi collettivo” per cui, anche in tal caso, il servizio deve essere a tassametro;

nei giorni pari del mese possono esercitare l’attività i titolari di licenza o autorizzazione con numero pari; nei giorni dispari quelli con numero dispari.

Restano fermi gli obblighi di informazione all’utenza e di sanificazione dei veicoli di cui alla nota prot. n. 15982 del 09 marzo 2020.

Di seguito l’ordinanza completa:

Ordinanza n. 93 del 23.03.202 – TRASPORTO PUBBLICO – NUOVA DISCIPLINA.