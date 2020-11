Torre del Greco – Emergenza Coronavirus: disponibilità volontari per drive in al Bottazzi, i ringraziamenti del sindaco

A seguito di richiesta da parte della Direzione Distrettuale dell’ASL Na3 Sud della disponibilità di alcune unità operative di volontari di Protezione civile – presso il Presidio Bottazzi – per il monitoraggio e l’assistenza al servizio tamponi del “Drive In”, l’Amministrazione comunale di Torre del Greco, attraverso il Centro Operativo Comunale, ha provveduto – nell’ambito di un protocollo d’intesa vigente dallo scorso mese di Aprile con l’Associazione “Torre Vesuvio Pro-Natura” – all’invio di due volontari.

In servizio dallo scorso 11 Novembre, l’attività dei giovani si concretizza soprattutto nel garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale, nel vigilare sull’uso della mascherina e nel dare tutte le opportune informazioni alle persone nelle vetture, in attesa che venga loro praticato il tampone.

Tempestiva la nota di ringraziamento a firma del Direttore del Distretto 57, Guido Corbisiero, al quale si sono unite le parole del sindaco, Giovanni Palomba:

“Esprimo sincera gratitudine – ha dichiarato il primo cittadino – al Presidente Belfiore e a tutti i volontari dell’Associazione Torre Vesuvio Pro-Natura per il particolare contributo che stanno offrendo alla nostra comunità cittadina. È una fase, certamente, complessa ed articolata in costante evoluzione – come si apprende dalle cronache nazionali e locali – che stiamo cercando di affrontare nel modo più adeguato possibile. Siamo certi che anche attraverso questo servizio reso ai cittadini, in collaborazione con l’ASL, riusciamo ad assicurare un’ ordinata e composta somministrazione dei tamponi al flusso dei veicoli quotidianamente in fila, nel pieno rispetto della normative di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica”.