Torre del Greco – Emergenza Coronavirus: convocato tavolo tecnico Comune-ASL Na3 Sud per decisioni sulle scuole

Fissato, con urgenza, dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, un tavolo tecnico per domani, 14 Febbraio, alle ore 10.30 a Palazzo Baronale.

Il primo cittadino ha convocato il Responsabile dell’unità di Prevenzione dell’ASL Na3 Sud, Vincenzo Sportiello, il Dirigente e l’Assessore alla Pubblica Istruzione del comune, Luisa Sorrentino ed Enrico Pensati e il Dirigente del Centro Operativo Comunale, Salvatore Visone per discutere dell’incremento della curvatura dei contagi in città e degli eventuali provvedimenti da adottare in riferimento alle scuole del territorio.