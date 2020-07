Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, affidata la gestione delle spiagge libere

Con determina comunale n° 1348 del 02/07/2020 l’Amministrazione Comunale ha affidato la gestione temporanea dei tratti di spiaggia libere, a seguito emergenza Covid 19, alle seguenti Associazioni:

Associazione Pianeta Donna i tratti di spiaggia libera di Via Calastro ‘La Scala’, del ‘Laghetto’, di via San Giuseppe alle Paludi e della zona del ‘Cavaliere’;

Soc. Coop Nettuno i tratti di spiaggia libera in zona Litoranea, adiacenti al Lido del Sole, Lido Miramare, Lido La Perla, Lido Incantesimo, Lido Gelsomino e Lido 7 Bello.

La presidente dell’Associazione Pianeta Donna, Arca Romano, così commenta: “Quest’anno la mia associazione con le sue volontarie hanno voluto contribuire a rendere questi siti – meta di tanti torresi – fruibili. Grazie al dirigente Del Demanio dottor Giuseppe D’Angelo e al valido aiuto del geometra Pinto siamo riusciti a ripristinare luoghi suggestivi e storici. Quasi come un miracolo, si è riusciti a far arrivare l’acqua per una corretta igiene degli utenti e sono stati installati bagni chimici e bidoni per il conferimento dei rifiuti.”