Torre del Greco – Elezioni Regionali: vola il PD con Loredana Raia, bene Gorga, oltre le mille preferenze in città per Langella e Ascione

Torre del Greco stravince il PD con Loredana Raia. Quasi 27000 voti a livello regionale, il consigliere uscente Loredana Raia chiude con 3834 preferenze a Torre del Greco, staccando quasi del doppio Mario Casillo, fermo a 1956. Buona la performance in città di Clelia Gorga, l’avvocato torrese si ferma a 1744 preferenze classificandosi terza dopo Valerio Ciavolino che ha raccolto 2115 voti nella Lista Unione di Centro. Oltre le mille preferenze anche Michele Langella e Monica Ascione rispettivamente con 1119 con Campania in Europa e 1013 in Italia Viva

A livello complessivo ecco le preferenze a 100 sezioni dal termine:

Loredana Raia 26265 in 2773 su 2895

Clelia Gorga 5699 in 2773 su 2895

Langella Michele 2377 in 2773 su 2895

Ascione Monica 4095 in 2773 su 2895

Valerio Ciavolino 2513 in 2773 su 2895