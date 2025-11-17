Torre del Greco – Elezioni regionali, ecco l’ubicazione dei seggi

Con la temporanea chiusura del plesso Romano di via De Curtis, il ritorno alla piena operatività del plesso Orsi in via Lava Troia e la necessità di individuare una nuova collocazione per le sezioni operative nella succursale di via De Gasperi del Pantaleo, cambia la disposizione dei seggi elettorali nelle scuole di Torre del Greco in occasione delle elezioni regionali in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre.

Nello specifico, le otto sezioni della Romano (dalla 61 alla 66, 94 e 105) saranno tutte ubicate al liceo Nobel di via De Gasperi, mentre quelle della succursale del Pantaleo (58, 59 e 60) saranno posizionate nella sede centrale del comprensivo Giampietro-Romano di via Nazionale.

Ecco nel dettaglio l’ubicazione di tutte le sezioni attive a Torre del Greco per le prossime consultazioni: Giovanni Mazza (via Vittorio Veneto 34) sezionni: 1-2-3-4-20-28-91; Francesco D’Assisi (viale Dalla Chiesa 1) sezioni: 10-11-12-13-14; De Nicola-Sasso (corso Vittorio Emanuele 77) sezioni: 6-7-8-9-18-19-90; Degni (via Calastro 35) sezioni: 15-16-102; Pantaleo (via Cimaglia 96) sezioni: 21-22-23-24-25-27; Monsignor Sasso (via Monsignor Sasso) sezioni: 17-30-31; Nazario Sauro (via Circumvallazione 184) sezioni: 29-32-33-34-37-38; Montessori (via Scappi 4) sezioni: 40-41-46; liceo De Bottis (viale Dalla Chiesa 4) sezioni: 5-50-51-52-53-54-68-101; Giampietro (via Nazionale 235) sezioni: 55-56-57-58-59-60-104; Orsi (via Lava Troia 14) sezioni: 69-70-95; liceo Nobel (via De Gasperi 80) sezioni: 61-62-63-64-65-66-94-105; Conte (via Santa Maria la Bruna 148) sezioni: 74-75-76-77-100; Scauda (piazzale Buon Consiglio) sezioni: 78-79-80-81-82-83-97-98; Chiazzolelle (via Chiazzolelle 3) sezioni: 84-85-86-87; Angioletti (via Giovanni XXIII 3) sezioni: 71-72-73-88-89-96-99; Morelli (via Cavallerizzi 14) sezioni: 26-35-36-39-42-49-67; Don Milani (via Montedoro 41) sezioni: 43-44-45; Campi Flegrei via Campi Flegrei 4) sezioni: 47-48-92-93.

manifesto seggi elettorali Torre del Greco