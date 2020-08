Torre del Greco – Elezioni regionali 2020, Romano(PD): “No alla nomina diretta degli scrutatori”

I lavori che in questi giorni si stanno svolgendo presso la Commissione Elettorale Comunale di Torre del Greco impongono un’attenta riflessione politica sulle prossime decisioni da prendere.

Il Partito Democratico ribadisce le posizioni già portate avanti nel corso degli anni riguardo la scelta degli scrutatori per questa tornata elettorale: NO alla nomina diretta degli scrutatori – NO al metodo proporzionale– SI al sorteggio pubblico.

Anzi proponiamo di andare oltre: una quota di sorteggio da destinarsi a coloro che, appena maggiorenni, per la prima volta il prossimo settembre voteranno. In modo tale da renderli consapevoli e partecipi di cosa rappresenti un turno elettorale, del significato che c’è dietro il gesto “semplice”, ma allo stesso tempo carico di implicazioni e scelte, del voto. Impegnarsi nel valorizzare la complessità e la bellezza della democrazia è un compito che vedrà sempre in prima linea il Partito Democratico.

Crediamo che agire nel senso da noi proposto rappresenti un modo per riabilitare l’immagine di Torre del Greco, oltre che restituire fiducia ai tanti cittadini che l’hanno persa.

Inoltre, sarebbe opportuno – onde non ostacolare l’avvio dell’anno scolastico – che il Comune valutasse come seggi sedi alternative alle scuole. Sarebbe auspicabile una rapida ricognizione sul territorio per censire spazi dove allestire i seggi a settembre, evitando l’interruzione delle lezioni.

Manifestiamo il cordoglio e la solidarietà del circolo locale del PD al popolo libanese sconvolto dall’esplosione nel porto di Beirut.

Il segretario cittadino del Partito Democratico

Salvatore Romano