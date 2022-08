Torre del Greco – Elezioni 2023, il PD lancia Luigi Mennella candidato Sindaco

Comunicato stampa

30.07.2022. Nel direttivo tenutosi ieri sera si è discusso dell’importante scadenza per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Abbiamo espresso in modo forte la volontà di presentarci come partito locale unito e compatto, per rappresentare ed essere portavoce delle tante istanze che oggi i cittadini invocano per le emergenze locali e nazionali, pensiamo al caro vita, dai generi di prima necessità, al costo dell’energia e del carburante, amplificati dall’impatto internazionale del conflitto russo-ucraino.

Il Governo Draghi, grazie soprattutto al sostegno serio e responsabile del Partito Democratico, si era fatto carico di misure ed interventi per dare un aiuto concreto ed immediato alle tante famiglie in difficoltà, salvo poi essere mandato a casa da coloro che hanno preferito anteporre all’interesse dell’Italia e degli italiani, logiche di convenienza elettorale e spartizione di potere.

Anche la Regione Campania ha messo in campo interventi per implementare il welfare regionale, basti pensare alla misura dei voucher gratuiti per l’accesso all’attività sportiva, per fare in modo che lo sport possa rappresentare un diritto per tutti i bambini e gli adolescenti, e non un privilegio per pochi, come accade oggi.

Ed allora, come PD di Torre del Greco, assieme a tutti gli altri circoli nazionali, abbiamo il compito, con una campagna porta a porta che sappia entrare nella case di tutti i cittadini, di comunicare e valorizzare questi risultati già raggiunti, nonché di indicare tutti gli ulteriori obbiettivi che dovranno costituire i temi principali e prioritari della agenda del prossimo Governo: la tutela dell’ambiente, le energie ecosostenibili, la digitalizzazione e infrastrutturazione del Paese, politiche occupazionali e di tutela dei lavoratori e di difesa del potere d’acquisto dei salari, la crescita del Sud, un nuovo welfare e infrastrutture sociali in grado di garantire pari opportunità tra donne e uomini e la tutela di tutte le fasce più deboli.

E’ alla luce di questo cammino elettorale non facile che ci aspetta, che come PD cittadino abbiamo sentito il dovere di tracciare una rotta chiara ed univoca anche per le prossime elezioni amministrative a Torre del Greco del 2023, consapevoli che non possiamo presentarci ai nostri cittadini elettori e chiedere il loro sostegno, senza offrire loro una speranza di cambio di passo alla guida della città. Un Governo cittadino che sappia sollevare Torre del Greco dalla palude amministrativa, ambientale, economica, e igienico sanitaria per le evidenti, e ormai insopportabili, criticità legate al deposito e raccolta dei rifiuti e al degrado urbano, in cui è precipitata da anni, sotto gli occhi di tutti. La città appare in uno stato di totale abbandono e il PD ha il dovere e la responsabilità di indicare ora una prospettiva politica che possa invertire la rotta.

Perciò abbiamo all’unanimità accolto e ringraziato per la disponibilità il nostro dirigente avv. Luigi Mennella il quale, insieme alla segreteria ed al direttivo del Pd cittadino, si farà carico di costruire con le altre forze politiche, civiche e territoriali il percorso per un’ampia coalizione che si identificherà in un programma di rilancio della città: i temi della sicurezza e della vivibilità dovranno fare da cornice ad un nuovo sviluppo economico-sociale attraverso settori trainanti come il turismo, da quello religioso, a quello culturale, da quello naturalistico a quello enogastronomico e balneare.

Con il progetto di riqualificazione del porto, nato sotto la spinta forte dei nostri rappresentanti in regione Campania, ridisegneremo il volto di Torre del Greco. Facciamo un appello a tutte le forze sane della città: è ora di partecipare per rispondere adeguatamente ai bisogni della città e dei cittadini, con il protagonismo di chi li conosce bene per esperienza e competenza. Lo dobbiamo ai figli della nostra città.