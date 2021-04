foto di repertorio

Torre del Greco – “Ecopasquetta 2021”: il 5 aprile attività di controllo e monitoraggio ambientale delle pinete

Una Pasquetta all’insegna del controllo e del monitoraggio ambientale delle pinete del territorio di Torre del Greco, e, del patrimonio naturalistico del “Parco Nazionale del Vesuvio”.

“Ecopasquetta 2021” è l’evento autorizzato e patrocinato dal Comune di Torre del Greco, in sinergia con diverse associazioni di tutela ambientale e naturalistiche, cinque delle quali del territorio cittadino: “Associazione Primaurora, Associazione M.B.T. Vesuvio, Associazione Lavativi Bikers, Collettivo Volontari per il Vesuvio e Università Verde”, che lunedì 05 Aprile p.v. – giorno di Pasquetta – sorveglieranno le pinete e le aree verdi più interne della città, con l’impegno di segnalare al C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e alle Forze dell’Ordine, eventuali ingiustificate ed anomali presenze nelle aree verdi.

Un lavoro di supporto e di sostegno, quello immaginato dai volontari, per dare ulteriore vigore ed enfasi alle perlustrazioni del territorio comunale di già programmate – da parte degli agenti in divisa, nella tradizionale giornata di Pasquetta – in considerazione oltretutto sia delle particolari normativi vigenti, in materia sanitaria, di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus, sia del fatto che l’intero territorio italiano dal 03 al 05 Aprile sarà uniformemente considerato “zona rossa”, con conseguente divieto di ogni forma di ingiustificata attività.