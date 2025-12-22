Torre del Greco – Ecco l’ordinanza per regolamentare le giornate del 24 e del 31 dicembre

Intrattenimenti musicali vietati all’esterno degli esercizi, stop alla somministrazione di bevande in vetro e obbligo per i titolari di pulire le aree circostanti la propria attività commerciale. Sono gli obblighi contenuti all’interno dell’ordinanza firmata dal sindaco Luigi Mennella e dal dirigente della polizia municipale Gennaro Russo, nata per meglio disciplinare la corretta fruizione degli spazi di relazione durante i giorni clou delle festività natalizie.

Tutto parte dal concetto che “negli ultimi anni è invalsa nella popolazione, e si è andata consolidando sempre più, l’usanza di incontrarsi per il tradizionale scambio di auguri, principalmente nelle vie del centro, nelle giornate del 24 e 31 dicembre”. “Nelle stesse giornate – aggiungono dal Comune – si raggiunge il culmine delle presenze in strada anche per il completamento degli acquisti” e “per consentire un sereno svolgimento di tale attività vengono adottati dall’amministrazione comunale appositi dispositivi di viabilità, che prevedono la chiusura al transito veicolare di alcune strade del centro”.

Proprio “la presenza nelle predette strade di una moltitudine di avventori dei numerosi esercizi pubblici, determina un aumento del consumo di bevande, anche sulla pubblica via, con conseguente abbandono di ingenti quantitativi di contenitori in vetro potenzialmente pericolosi”.

Sulla scorta di tutto questo, il sindaco Mennella e il dirigente Russo hanno deciso di vietare il 24 e il 31 dicembre, dalle 8 alle 20, “la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali, compresi i dehors” e “la somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchieri e bottiglie di vetro in aree pubbliche”. Inoltre “è imposto a tutti gli operatori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali di incaricare proprio personale del capillare recupero di qualunque contenitore di bevande lasciato nelle aree pubbliche antistanti l’esercizio”.

Come viene ricordato nel testo dell’ordinanza, l’inosservanza degli obblighi stabiliti attraverso l’ordinanza “è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda sino a 206 euro”.

Torre del Greco, 22 dicembre 2025