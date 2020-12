Torre del Greco – Ecco il presepe dell’ATOM 2020

L’Associazione Atom nasce a Torre del Greco nel 1996. La rete di solidarietà assiste chi ha bisogno di aiuto nel campo sanitario e sociale. Aiutare chi è in difficoltà, in particolare per problemi di salute, va aiutato e sostenuto. Ecco perché ‘dona e ti sarà donato’ è sempre attuale. Con progetti di recupero e di reinserimento nella vita sociale, ogni malato e trapiantato è seguito e ha la possibilità di apprendere i segreti dell’arte presepiale in modo diretto. Infatti, per sensibilizzare l’opinione pubblica al delicato tema della donazione di organi e tessuti, l’associazione organizza periodicamente mostre pubbliche, esponendo i manufatti realizzati appositamente dai volontari, coordinati dal presidente Raffaele Sporti.

L’arte presepiale a Napoli, sin dai secoli scorsi, è molto diffusa, tanto da creare vere e proprie scuole da cui tramandare di padre in figlio l’amore per questa attività. La corrente artistica presepiale di Torre del Greco è particolarmente apprezzata in quanto differisce dalle altre per fantasia. Grazie anche all’introduzione di elementi stilistici innovativi che affiancano le tradizionali bancarelle. Sullo sfondo del Vesuvio, colonne e templi romani si alternano creando un effetto scenico particolare e sottolineando come nei presepi dell’Atom, si fondano tradizione e innovazione.

Nel presepe dell’edizione 2020 è possibile ammirare la Madonna di Lourdes e la piccola Bernadette, la Santissima Immacolata e San Vincenzo Romano nell’atto della preghiera. Perché si possano realizzare i desideri di un’intera comunità: la scomparsa del Coronavirus.

La realizzazione di quest’opera è stata possibile grazie al fattivo contributo dei tanti volontari che hanno preso parte ad un programma di reinserimento nella vita sociale. Il magico scenario vede pastori e Re Magi omaggiare la grandezza di un Evento che è l’apice della cristianità: la nascita del Bambino Gesù. Se questa nascita è il Natale per ogni cristiano, la rinascita di un trapiantato è il Natale che ritorna con la speranza di una nuova vita, lontano dalla sofferenza e più vicino ai propri affetti. Tutto ciò è reso possibile grazie alla donazione di un anonimo.

Forte il messaggio dell’Associazione Atom: dona, perché il trapianto è vita!