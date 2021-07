Torre del Greco – Duro attacco delle opposizioni a Palomba: “Anziché indire un concorso attingono alle graduatorie di altri comuni. Perché?”

Comunicato stampa

Dopo il danno la beffa!

Per sostituire il personale impiegato al Comune sindaco Palomba, giunta e consiglieri della maggioranza abusiva a traino Pd, invece di indire un concorso pubblico, ha scelto di “pescare” da graduatorie di altri Comuni, stroncando sul nascere le velleità di tanti giovani torresi!

Perché? Forse perché qualcuno intende fare un “regalo” agli amici degli amici, consentendo loro di essere assunti vicino casa, con la possibilità in futuro di lasciare la nostra città?

La chiarezza deve essere una delle prerogative di una buona amministrazione e non effettuare concorsi pubblici attingendo da altre graduatorie significa scarsa TRASPARENZA!

Siamo alle prese con una classe politica che non ha a cuore le esigenze del territorio, composta da soggetti che ogni giorno dimostrano con i fatti di non amare la città e i suoi cittadini.

Non solo la maggior parte di dirigenti, “politici” indicati per ricoprire il ruolo di assessore e consulenti non sono torresi,: ora anche il personale comunale viene scelto lontano da Torre del Greco!

Il sindaco Palomba e la sua maggioranza abusiva, tanto incapace di garantire una corretta gestione pubblica quanto in grado di fare i soli interessi di parte, faccia CHIAREZZA e valuti l’ipotesi di presentare DIMISSIONI DI MASSA per liberare la città da questa “dittatura straniera”!