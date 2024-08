Torre del Greco- Due ruote, tre persone in sella. Coppia con figlia di 5 anni fugge all’alt, in manette 23enne

Ci sono i carabinieri, una famiglia intera in scooter e una fuga a tutta velocità.

Non è l’incipit di una barzelletta ma la somma dei 3 ingredienti necessari a raccontare la mattina di agosto appena trascorsa a Torre del Greco.

Moglie, marito e figlioletta di 5 anni sono in sella ad uno scooter. Sono senza casco e lungo il loro cammino c’è una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco ferma in via Montedoro.

Controlli in corso, il militare nota la famigliola su due ruote e alza la paletta per imporre l’alt.

V.V., il 23enne alla guida, non intende fermarsi. Sa che avrebbe molto da raccontare e così piega i polsi, spingendo forte sulla manetta dell’acceleratore.

Il suo motorino sfreccia tra le auto e i pedoni per oltre 2 chilometri, mettendo a serio rischio la vita degli altri e la loro. I suoi familiari ondeggiano ad ogni cambio di carreggiata, ogni curva sembrano prossimi a volare sull’asfalto.

I militari non si lasciano seminare e con enorme cautela riescono a fermare la corsa dell’uomo.

Per lui le manette, risponderà di resistenza a pubblico ufficiale.

E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.