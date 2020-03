Torre del Greco – Due postazioni mobili per il conferimento degli ingombranti [CALENDARIO E ORARI]

L’Amministrazione Comunale, al fine di far fronte alla grande quantità di richieste prelievo di rifiuti ingombranti e RAEE, in accordo con la Buttol srl, ha introdotto la possibilità per i cittadini di poter conferire autonomamente e quotidianamente le predette tipologie di rifiuti presso due postazioni mobili sul territorio comunale.

Tale disposizione, dichiara l’Assessore all’Igiene Urbana Raffaele Arvonio, nasce dalla necessità di poter dare ai cittadini l’opportunità di disfarsi in tempi celeri, e soprattutto in modo lecito, dei rifiuti ingombranti e RAEE visto che le prenotazioni di ritiro domiciliare al momento arrivano già ai primi giorni del mese di aprile.

Sul territorio cittadino saranno presenti due postazioni mobili, presso Santa Maria La Bruna e SS. Trinitàesclusivamente dalle ore 7:00 alle ore 13:00 come da seguente calendario:

GIORNO POSTAZIONE MOBILE TIPOLOGIA RIFIUTI Lunedì SS. Trinità Ingombranti Martedì SS. Trinità Ingombranti Mercoledì SS. Trinità Ingombranti Giovedì Santa Maria La Bruna Ingombranti e RAEE Venerdì Santa Maria La Bruna Ingombranti Sabato Santa Maria La Bruna Ingombranti

Per rifiuti ingombranti s’intende: armadi, tavoli, mobili vari, divani, poltrone, materassi, sedie, reti e strutture dei letti, giocattoli voluminosi, lampadari, biciclette, assi da stiro, zaini e valigie di grandi dimensioni, ecc.

Per rifiuti RAEE s’intende: piccoli e grandi elettrodomestici, computers, cellulari, televisori, lampadine a risparmio energetico, orologi, radiosveglie, videogiochi, condizionatori portatili e boiler, pianole e video-registratori, TV a tubo catodico, friggitrici, tostapane, ecc.

Ogni utente potrà conferire un numero massimo di tre pezzi. In assenza della postazione mobile e dell’operatore dedicato è fatto assoluto divieto di abbandonare ingombranti e RAEE nelle postazioni suddette. Per ritiri a domicilio contattare il numero verde 800993984 o compilare il modulo di richiesta sul sito internet www.torredelgrecosidifferenzia.it