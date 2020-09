Torre del Greco – Due anni di Stecca incubatore d’imprese, il bilancio della responsabile Giuliana Esposito

Incontriamo Giuliana Esposito, responsabile di Stecca, a cui chiediamo un bilancio dei primi due anni di attività.

“‘Stecca’ è un progetto che cerca di mettere insieme tutte le forze endogene del territorio, per ragionare su delle visioni, su degli scenari: partiamo come associazione di imprese – quindi i nostri interlocutori sono le imprese – cerchiamo cioè di fare un’analisi dei bisogni delle stesse e su questo poi costruire degli strumenti per valorizzare le attuali imprese e costruire nuovi servizi che possano servire a far crescere quelli che sono i nostri settori di eccellenza.

“Penso in particolare all’artigianato, all’economia del mare, al turismo, alla cultura, all’enogastronomia. Per fare questo, lavoriamo su più aree: la formazione delle nuove competenze, la formazione degli addetti ai lavori, gli strumenti di finanza agevolata per le imprese, ma anche la progettazione finanziata che riguarda lo sviluppo territoriale a tutto tondo. Non sono state poche le occasioni in cui noi abbiamo ragionato in maniera informale con delle categorie di soggetti, come ad esempio le strutture del turismo e quelle dell’artigianato. Questo per capire quelle che erano delle esigenze comuni su cui poter lavorare. Poi cerchiamo di stimolare il territorio con dei nuovi contenuti e dei nuovi linguaggi. Noi puntiamo molto sulle nuove tecnologie, non come elemento sostitutivo dell’artigianato, bensì come elemento migliorativo: la progettazione 3D per aumentare la visibilità dei nostri prodotti artigianali, la realtà virtuale per espandere l’esperienza di vendita dei nostri prodotti. Non siamo dei tuttologi, non stiamo cercando di calare dall’alto un progetto, ma abbiamo bisogno di tutte le energie del territorio per continuare ad avere una lettura sempre aggiornata del territorio ma anche perché abbiamo bisogno di tante competenze. Competenze specialistiche che chiediamo ai partner che sposano il progetto di Stecca. Il partener ci dà l’occasione per poter discutere di un argomento ma poi la consulenza specialistica la fa chi è competente.

“Ci sono sicuramente dei numeri che noi possiamo raccontare in termini di persone che hanno frequentato i nostri corsi di formazione, in termine di progetti che abbiamo presentato, in termine di eventi che abbiamo promosso. C’è però ancora tanto lavoro da fare. I veri risultati sono quelli che sono ancora in agenda e su cui stiamo ancora lavorando. Il nostro obbiettivo non è quello di preparare il singolo progetto, bensì quello di immaginare uno scenario in cui attirare sempre di più giovani, freelanders, persone che hanno voglia di stare qua a lavorare. Semplicemente perché stando nello stesso posto, nello stesso corridoio, c’è la possibilità di incontrarci, di confrontarci, di scambiarci competenze, di costruire nuove progettualità, abbiamo la possibilità di presentare alle aziende che si rivolgono a noi più competenze. Abbiamo bisogno di riempire questo luogo di contenuti, di energie e di tante competenze.”