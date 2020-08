Torre del Greco – Due anni dal crollo del ponte Morandi, Palomba: “La città non dimentica i suoi quattro angeli”

“Torre del Greco non dimentica i suoi quattro angeli. Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo continuano a vivere nel nostro cuore e nel cuore del popolo torrese”.

Con queste parole, il partecipato ricordo del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, questa mattina alla cerimonia di commemorazione dei quattro giovani – tragicamente scomparsi nel crollo di Ponte Morandi, a Genova, il 14 Agosto 2018 – organizzata in Corso Garibaldi dall’Associazione “ Sviluppo Area porto Torre del Greco”.

“ La nostra città – ha ribadito il primo cittadino – continua a dimostrarsi una comunità salda e compatta intorno ai propri valori; gli stessi che non ha mai smarrito e sui quali ha, invece, fondato la propria identità. Sono qui, stamattina, insieme ad altri esponenti istituzionali per stringerci, come una sola grande famiglia, intorno al dolore dei genitori di quei ragazzi che, con profonda sofferenza, ma anche con fermo decoro attendono gli esiti della Giustizia per avere il conforto della verità. A loro, e agli amici tutti di Antonio, Gerardo, Giovanni e Matteo, la vicinanza e la solidarietà dell’intera Amministrazione comunale”.

Dopo la deposizione di una corona di fiori bianchi, in ricordo delle quattro giovani vittime, alla base della lapide posta su corso Garibaldi, alle ore 11.36, c’è stato il concomitante suono di sirene di una motovedetta della Guardia Costiera, oltre che delle auto della Polizia e della Guardia di Finanza.

Al termine, ha avuto luogo una breve riflessione del Parroco della parrocchia di Portosalvo, don Daniele Izzo che ha concluso il momento commemorativo.