Droga e cani maltrattati, il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Perquisizioni e controlli alla circolazione nel centro di Torre del Greco. I carabinieri della compagnia locale, supportati da quelli del nucleo parco forestale, del nucleo cinofili di Sarno e da un velivolo del nucleo elicotteri di Pontecagnano, hanno presidiato la cittadina nelle sue aree più sensibili.

59 le persone identificate, 19 i veicoli passati al setaccio.

Nel bilancio 3 sequestri a carico di ignoti. Il primo conta nel verbale 2,9 chili di hashish, rinvenuti in un’area condominiale. Sequestrati anche due cani detenuti illegalmente e sottoposti a maltrattamenti.

E, infine, nella zona turistica, i militari hanno sequestrato oltre 300 chili di pesce destinato verosimilmente al consumo nei ristoranti della zona. Pesce spada e tonno rosso, conservato in condizioni igieniche pessime, in un magazzino sul quale sono in corso accertamenti.

I controlli continueranno anche nei prossimi gior