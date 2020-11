Torre del Greco – Dramma in pieno centro, ragazzo uccide la madre

Dramma a Torre del Greco, dove un ragazzo di 33 anni ha ammazzato la madre che viveva con lui dopo la separazione dal marito. L’episodio è accaduto ieri sera in Via dei Remaioli, traversa di Via Cesare Battisti, ma è stato scoperto solo oggi. Dalle prime ricostruzioni emergerebbero episodi di violenza pregressi sempre ai danni della donna. Il ragazzo, con un vissuto abbastanza problematico, avrebbe aggredito la madre 55enne con un cacciavite lasciandola a terra in una pozza di sangue. Il presunto omicida è stato prelevato dai Carabinieri che indagano sull’accaduto.