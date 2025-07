Torre del Greco – Dramma in Piazzale della Repubblica, uomo trovato senza vita

Dramma in Piazzale della Repubblica a Torre del Greco, dove un 63enne è stato trovato morto nei pressi delle panchine dell’area adiacente la Circumvesuviana. Il corpo dell’uomo è stato visto da alcune persone che hanno allertato i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un malore improvviso la probabile causa della morte.