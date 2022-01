Torre del Greco – Dramma d’inizio anno, bambino di due anni muore annegato

Una vera e propria tragedia, ieri sera un bambino di due anni è morto annegato in mare. Alla base dell’episodio, avvenuto nella zona di via Calastro, ci sarebbe il tentato suicidio della mamma del piccolo. Stando alle prime ricostruzioni, la donna si sarebbe lanciata in acqua con il figlio. Vani i soccorsi per il bambino che non ce l’ha fatta . Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia, oltre ai soccorsi.