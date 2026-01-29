Doppio appuntamento in programma per il Forum dei Giovani di Torre del Greco. Si inizia nel tardo pomeriggio di stasera, giovedì 29 gennaio, alle ore 18:30, con l’Agorà dei Giovani, dedicato a uno dei temi più attuali e dibattuti del nostro tempo: “L’Intelligenza Artificiale ci sostituirà?”. L’incontro, che si svolgerà tra le mura della sede del Forum, all’interno del Palazzo Baronale, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto e informale su opportunità, rischi e impatti dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea, con particolare attenzione alle ricadute sul lavoro, sulla formazione, sulla libertà individuale e sul valore dell’intelligenza umana. Nel corso del dibattito saranno affrontati diversi spunti di riflessione: dall’accelerazione del progresso scientifico grazie all’IA alla possibilità di nuove opportunità occupazionali, fino ai timori legati all’automazione e alla trasformazione dei mestieri tradizionali. Al centro anche il tema etico: con spazio al rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. «Tutta la cittadinanza è invitata a confrontarsi su questo tema. Cercheremo di capire insieme cos’è un modello A.I. e quanto possa essere impattante per la società moderna. Nell’occasione, grazie all’Ingegnere Pasquale Sorrentino, mostreremo alcuni modelli A.I. per applicazioni ingegneristiche» – sottolinea Emanuele Palomba, moderatore dell’Agorà. Al termine dell’incontro, alle 21:30 il Forum dei Giovani si trasferisce poi allo Shine Cafè, per la seconda tappa del progetto AperiForum. il progetto che porta il Forum fuori dai luoghi istituzionali, nei bar e nei locali della città, per continuare il confronto in un contesto informale di aggregazione, socialità e partecipazione. Un momento conviviale che arriva dopo il successo del primo appuntamento organizzato dall’ente di rappresentanza giovanile presso il Bar Etico e che ha visto la partecipazione di circa 80 persone. Questa volta, presso lo Shine Cafè, spazio anche all’expo, con la mostra di Turris United. La presenza dell’associazione all’AperiForum non è un semplice allestimento espositivo, ma un invito a riflettere su come lo sport, la cultura e la memoria collettiva possano diventare strumenti di coesione, attivazione sociale e partecipazione giovanile. La mostra, attraverso immagini e pannelli narrativi, racconta ottant’anni di storia sportiva e umana e offre un’occasione di dialogo tra generazioni diverse sui temi dell’identità, della comunità e del futuro condiviso. «Un doppio appuntamento dal valore inestimabile. Per la prima volta, come Forum, ci confrontiamo sull’intelligenza artificiale. Un tema tanto complesso quanto ormai sempre più vicino a noi. In seconda battuta ci trasferiamo allo Shine Cafe, per l’AperiForum con gli amici di Turris United. Dopo il dibattito sull’IA, i giovani e i cittadini potranno continuare la serata con convivialità e scambi di idee in un contesto informale, valorizzando le realtà locali e stimolando nuove prospettive di aggregazione sul territorio» – dichiara l’ufficio di presidenza guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.
YouTube
RSS