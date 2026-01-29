Torre del Greco – Doppio appuntamento per il Forum dei Giovani: Agorà dei Giovani e seconda tappa del progetto AperiForum

Doppio appuntamento in programma per il Forum dei Giovani di Torre del Greco. Si inizia nel tardo pomeriggio di stasera, giovedì 29 gennaio, alle ore 18:30, con l’Agorà dei Giovani, dedicato a uno dei temi più attuali e dibattuti del nostro tempo: “L’Intelligenza Artificiale ci sostituirà?”. L’incontro, che si svolgerà tra le mura della sede del Forum, all’interno del Palazzo Baronale, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto e informale su opportunità, rischi e impatti dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea, con particolare attenzione alle ricadute sul lavoro, sulla formazione, sulla libertà individuale e sul valore dell’intelligenza umana. Nel corso del dibattito saranno affrontati diversi spunti di riflessione: dall’accelerazione del progresso scientifico grazie all’IA alla possibilità di nuove opportunità occupazionali, fino ai timori legati all’automazione e alla trasformazione dei mestieri tradizionali. Al centro anche il tema etico: con spazio al rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale. «Tutta la cittadinanza è invitata a confrontarsi su questo tema. Cercheremo di capire insieme cos’è un modello A.I. e quanto possa essere impattante per la società moderna. Nell’occasione, grazie all’Ingegnere Pasquale Sorrentino, mostreremo alcuni modelli A.I. per applicazioni ingegneristiche» – sottolinea Emanuele Palomba, moderatore dell’Agorà. Al termine dell’incontro, alle 21:30 il Forum dei Giovani si trasferisce poi allo Shine Cafè, per la seconda tappa del progetto AperiForum. il progetto che porta il Forum fuori dai luoghi istituzionali, nei bar e nei locali della città, per continuare il confronto in un contesto informale di aggregazione, socialità e partecipazione. Un momento conviviale che arriva dopo il successo del primo appuntamento organizzato dall’ente di rappresentanza giovanile presso il Bar Etico e che ha visto la partecipazione di circa 80 persone. Questa volta, presso lo Shine Cafè, spazio anche all’expo, con la mostra di Turris United. La presenza dell’associazione all’AperiForum non è un semplice allestimento espositivo, ma un invito a riflettere su come lo sport, la cultura e la memoria collettiva possano diventare strumenti di coesione, attivazione sociale e partecipazione giovanile. La mostra, attraverso immagini e pannelli narrativi, racconta ottant’anni di storia sportiva e umana e offre un’occasione di dialogo tra generazioni diverse sui temi dell’identità, della comunità e del futuro condiviso. «Un doppio appuntamento dal valore inestimabile. Per la prima volta, come Forum, ci confrontiamo sull’intelligenza artificiale. Un tema tanto complesso quanto ormai sempre più vicino a noi. In seconda battuta ci trasferiamo allo Shine Cafe, per l’AperiForum con gli amici di Turris United. Dopo il dibattito sull’IA, i giovani e i cittadini potranno continuare la serata con convivialità e scambi di idee in un contesto informale, valorizzando le realtà locali e stimolando nuove prospettive di aggregazione sul territorio» – dichiara l’ufficio di presidenza guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.