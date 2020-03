Torre del Greco- Donna accusa un malore: Vigili del Fuoco costretti a forzare l’abitazione per consentire i soccorsi

Intervento speciale dei Vigili del Fuoco stamattina in pieno centro. Una donna, nel Parco Giacomo Leopardi di via Roma, ha accusato un malore mentre era sola in casa. Allertati i soccorsi, sono dovuti intervenire i Pompieri per forzare l’ingresso e consentire il trasporto della donna in autoambulanza. Il caso non è da collegare alla diffusione del COVID-19.