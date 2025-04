Torre del Greco – Donati 200 libri sul Giubileo ai bambini della scuola materna

Un racconto pensato per i più piccoli che, grazie ad un linguaggio semplice e coinvolgente, li accompagna a comprendere i valori universali del Giubileo. È quello donato a circa duecento bambini iscritti alle classi materne dell’istituto comprensivo Mazza-Colamarino, ai quali questa mattina, lunedì 14 aprile, è stato consegnato il volume “La Porta Santa-Giubileo 2025” da parte dell’autrice, la docente di religione Giovanna Romano, e del sindaco Luigi Mennella, grazie al contributo dell’associazione Monsignor Francesco Sannino e dei Lions di Torre del Greco.

Alla presenza della dirigente dell’istituto con sede centrale in via Vittorio Veneto, Debora Minghelli, il libro è stato donato ai bambini, appositamente confezionato con simboli pasquali nel corso di un’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio morale dell’amministrazione comunale: “La scelta di regalare il libro nel periodo di Pasqua – ha detto Giovanna Romano – è arrivata dopo un’attenta riflessione, in quanto ritengo questo il periodo più propizio per trasmettere questi valori così profondi. Del resto, il volume nasce proprio da un momento di confronto tenuto a scuola, durante il quale, in modo molto diretto e con un linguaggio consono all’età dei piccoli studenti, si è parlato dell’importanza del Giubileo e di uno dei suoi simboli, la Porta Santa. Ritengo che questo libro sia un piccolo seme di speranza e di fede da lasciare nei cuori dei bambini, perché sono il nostro futuro, ed è importante che i piccoli conoscano i valori che ci aiutano a crescere come persone”.

Il libro “La Porta Santa-Giubileo 2025” è stato pensato e scritto da Giovanna Romano, con illustrazioni di Juri Accardo (Pav Edizioni-Colonna Mondo Incantato): il lavoro trae spunto dal Giubileo che per tutto l’anno interesserà il mondo e che ha tra i simboli cristiani più importanti proprio la Porta Santa. Il racconto ha come protagonista la maestra Giovanna, che porta i suoi alunni in un viaggio speciale: attraverso il gioco e la narrazione, spiega il significato della Porta Santa e il valore del Giubileo. In classe, con semplicità e creatività, i bambini imparano che attraversare quella porta non è solo un gesto simbolico, ma un modo per scoprire la bellezza del perdono, della solidarietà e dell’amore. L’obiettivo principale è unire gioco e riflessione, con un testo dedicato non solo ai bambini, ma anche alle famiglie e agli insegnanti che desiderano affrontare insieme un percorso di crescita spirituale e umana.